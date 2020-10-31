В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, достигло 899, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом суммарно коечный фонд насчитывает 5443 койки. Из этого следует, что он заполнен почти на 83,5%. Это значительно меньше, чем несколькими днями ранее.

Так, 29 октября пресс-служба Минздрава Алтайского края информировала о заполненности коечного фонда на 88,6%.

Власти Алтайского края и Барнаула в связи с этим анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.

Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки.

Ранее amic.ru писал, что за сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 217 человек. 16 пациентов ковидных госпиталей скончались.