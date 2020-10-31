Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, достигло 899, сообщает региональный оперативный штаб.
При этом суммарно коечный фонд насчитывает 5443 койки. Из этого следует, что он заполнен почти на 83,5%. Это значительно меньше, чем несколькими днями ранее.
Так, 29 октября пресс-служба Минздрава Алтайского края информировала о заполненности коечного фонда на 88,6%.
Власти Алтайского края и Барнаула в связи с этим анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций.
Так, глава краевой столицы Вячеслав Франк призвал представителей всех ведомств и служб приложить максимум усилий, чтобы открыть новый госпиталь в кратчайшие сроки.
Ранее amic.ru писал, что за сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 217 человек. 16 пациентов ковидных госпиталей скончались.
Комментарии
Растет-то, наверное, на бумажке, как всегда?
Ох длиграются они со статистикой... Очень на это надеюсь.
Антибиотики по рецепту продают уже, ща догоним и перегоним!!! Дома уже не вылечишся.
"В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях"______Заголовок какой-то двусмысленный.
вот именно, приходит на ум, что из-за умерших
Где новые больницы и новое оборудование??? Правительство страны полностью отстранилось от решения проблемы и пустило все на самотек. Зато совести хватило заставить носить маски за счет самих людей и установить штраф в 5 000 рублей. Даже в этой ситуации и то власть пытается обобрать народ, нажиться на гражданах!
Вопрос. Меньше больных поступает или больше выписывают.
31.10.2020 18:29
Гость
А для чего вам антибиотики? Вы ими простуду собрались лечить или вы уверены что у вас пневмония или что-то типа того. Я вот лично как хроник по ангине знаю что мне нужны антибиотики. И то ими стараюсь не злоупотреблять.
Министр то живой ?
Alex1976 тебе бы вообще не злоупотреблять. И не употреблять. Как вечер, ты уже такую чушь несёшь.
Стекломой он такой.
В Подмосковье 65+ с 2 ноября переводят на обязательный домашний режим, самоизоляцию. У нас тоже надо. Пусть дома сидят и не разносят заразу.