В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса

За последние сутки в Алтайском крае выявили 217 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 75, Бийск – 22, Новоалтайск, Рубцовск – по 11 заболевших, Алейск – 8, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Зональный районы – по 5 заболевших, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Яровое, Бурлинский, Топчихинский, Табунский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.
Таким образом, за все время в крае коронавирусом заболели 19 217 человек. Выздоровели из этого числа 16 329 пациентов (+275 за сутки).
Скончались еще 16 человек. Общее число летальных случаев достигло 781. При этом от COVID-19 умерли 376 пациентов, 401 – по иным причинам, четыре случая находятся на экспертизе.
Количество тяжелобольных в регионе составляет 521. К аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент.
Комментарии
Вчера писали,что по количеству новых случаев заражения Алтайский край является одним из лидеров в стране, а коечный фонд заполнен на 98%.
Что-нибудь изменилось?
"за все время в крае коронавирусом заболели 19 217 человек"
Моя версия - более миллиона.
В окружении уже все переболели. Знаю о десятках случаев. В статистику попал лишь один с пневмонией. У десятка обнаружены антитела спустя месяц. У нас эпидемия уже закончилась. Чего и всем остальным желаю. Переболеть максимально легко и получить иммунитет до весны.
Пора выходить на снижение заболеваемости и смертности!
31.10.2020 14:13
- гость - Знаю о десятках случаев. В статистику попал лишь один с пневмонией. У десятка обнаружены антитела спустя месяц. У нас эпидемия уже закончилась. Чего и всем остальным желаю. Переболеть максимально легко и получить иммунитет до весны.
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Где это у вас эпидемия закончилась? Наличие антител не свидетельствует о приобретенном иммунитете. Важно их количество. Так что до весны можете не дожить, похоронят в гробу с окошечками.
31.10.2020 14:07
- гость -
вчера писали, что депутат Семенов лично посетил ГБ№5 и только там 15 умерших за сутки...
власть уже не просто количество зараженных пишет в угоду себе, а на костях мертвых тешится...
а вы все "Что-нибудь изменилось?" (может и изменилось, министра Попова положили в вип-палату, сегодня его тест на ковид должен придти - скоро что-нить напишут) - все остальное - отсутствие антибиотиков в аптеках, отсутствие тестирования на ковид в поликлиниках, очереди к терапевту, отсутствие госпитализации, отсутствие кт, скорая по суткам едет на вызовы, тела родным в моргах не выдают - вс вторично и власть не может решить эти проблемы уже с месяц - совещания все проводит....
А у нас родственник выздоравливает, уже с жизнью прощался, тяжело очень болел. Спасибо врачам 5-ой больницы- вытащили.
Нужно провести ещё совещание, или даже два.
Пожалуйста переведите детей на дистант после каникул. здоровье важнее знаний и общения в школе. На дистанте прекрасно отучились в конце прошлого учебного года.
31.10.2020 14:57
Гость
Пожалуйста переведите детей на дистант после каникул. здоровье важнее знаний и общения в школе. На дистанте прекрасно отучились в конце прошлого учебного года.
Я сам перевожу детей на дистант, еще за неделю до каникул перевел домой на дистант, нечего вирусы туда-сюда таскать. После каникул также дома обучать буду, т.к. от нашего губернатора не дождешься нормальных и дельных решений, поэтому самому приходится принимать решения.
Что сгорит, то не сгниёт. Кому суждено тот уже переболел/переболеет, другие даже не чихнули.
31.10.2020 14:57
Гость
Пожалуйста переведите детей на дистант после каникул
Ага, а потом дети выйдут и переболеют сразу всем из-за ослабленного дома иммунитета.
Иммунитет работает в общественной среде, он должен быть всегда на страже, тогда он сильный. А когда дома с чайком дитё сидит - конечно иммунитет засыпает. Иммунитета ноль.
Люди не понимают, что ковид с нами навсегда. Как грипп (по сути это и есть грипп). И отсидеться не получится.
31.10.2020 15:39
- гость -
Похож, но не грипп. Грипп цепляется за свои определенные белки, у которых большая изменчивость. Поэтому каждый год появляются разные штаммы гриппа.
31.10.2020 14:57
Гость
Двумя руками "За"!
Ехал в по 18 маршруту. Водитель и большинство пассажиров без масок. Куда смотрит власть? Наложите хороший штраф на хозяина, не поймет еще раз. Уверен, что ситуация исправится. А может властям выгоден рост зараженных и смертности??
Ехал в по 18 маршруту. Водитель и большинство пассажиров без масок. Куда смотрит власть? Наложите хороший штраф на хозяина, не поймет еще раз. Уверен, что ситуация исправится. А может властям выгоден рост зараженных и смертности??
В Кулунде мазки вообще не берут, а болеют каждый второй. Выход перевести школы университеты на дистанте, хоть детей маленько оградить.
На дому переболел. Если честно то готовился прощальные письма писать. Температура была 40,5 . Но повезло. Сейчас легче и спасибо случаю.
Детей на дистант!!!!!!!!!! Пожалуйста!!!!!
Переводите сами на дистант,зачем вам разрешение губернатора
Как можно самим уйти на дистант?
Про автобус. А что сделает водитель? Чтобы его убили? У нас люди-не адекваты...
31.10.2020 18:12
Гость
Неадекват - это ты, безграмотный.
31.10.2020 15:39
- гость -
Люди не понимают, что ковид с нами навсегда. Как грипп (по сути это и есть грипп). И отсидеться не получится.
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Многие болезни сопутствуют человечеству. Сифилис, например. Вы и этим заболеванием переболеть стремитесь и рекомендуете всем не отсиживаться, а постараться приобрести и переболеть?