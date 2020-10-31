В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса

За последние сутки в Алтайском крае выявили 217 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 75, Бийск – 22, Новоалтайск, Рубцовск – по 11 заболевших, Алейск – 8, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Зональный районы – по 5 заболевших, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Яровое, Бурлинский, Топчихинский, Табунский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

Таким образом, за все время в крае коронавирусом заболели 19 217 человек. Выздоровели из этого числа 16 329 пациентов (+275 за сутки).

Скончались еще 16 человек. Общее число летальных случаев достигло 781. При этом от COVID-19 умерли 376 пациентов, 401 – по иным причинам, четыре случая находятся на экспертизе.

Количество тяжелобольных в регионе составляет 521. К аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент.