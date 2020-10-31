Такой день. Пожар с тремя погибшими в Барнауле и отмена розыгрыша авто

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 31 октября. Без коронавируса.

Три человека стали жертвами пожара в самовольной постройке на улице Белова в Барнауле. Тела погибших обнаружили во время разборки конструкции. К прибытию пожарных она была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Следователи установили личности двоих погибших. Ими оказались проживавший в доме 40-летний мужчина и его 31-летняя знакомая. Третье тело принадлежит мужчине. Кем он был, правоохранителям предстоит выяснить. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Розыгрыш автомобиля и других призов отменили в барнаульском ТРЦ "Арена". Мероприятие было запланировано на 31 октября. К собравшимся участникам акции вышел охранник торгово-развлекательного центра и рассказал, что розыгрыша не будет в связи с запретом массовых мероприятий. Барнаульцы выразили недовольство, что их заранее не оповестили.

Ушел из жизни Иван Яшкин, экс-руководитель отдела развития управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям и один из основателей Мясного союза Алтая. Ему было 70 лет. С 2005 года он трудился в Алтайпищепроме.

Партия лесопожарной и лесохозяйственной техники и специального оборудования поступила в Алтайский край по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В 2020 году из федерального бюджета на эти цели региону выделили 44,8 млн рублей. Всего регион закупил 23 единицы спецтехники и 207 единиц спецоборудования. Все это будут использовать при тушении пожаров и для проведения мероприятий по лесоразведению и лесовосстановлению.