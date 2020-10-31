В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора

Розыгрыш автомобиля и других призов отменили в барнаульском ТРЦ "Арена", который должен был состояться в субботу, 31 октября.

Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", множество посетителей собралось в торговом центре, а охранник сообщил, что розыгрыша не будет из-за указа губернатора на запрет массовых мероприятий. При этом некоторые горожане отметили, что новое ограничение действует только после 23:00.

Барнаульцы также посетовали на то, что администрация центра заранее не уведомила об отмене розыгрыша. Однако на странице организатора новость об этом появилась еще неделю назад. Тогда сообщалось, что мероприятие переносят на срок до снятия "ковидных" ограничений.