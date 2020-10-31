Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216

Алтайский край остается в топ-20

Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 16-й строчке среди всех субъектов РФ. В октябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на более высоких позициях.

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+4952 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+854) и Московской области (+535).