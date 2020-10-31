Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще 16 смертей инфицированных. 521 тяжелобольного пациента с COVID-19 в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 31 октября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 217 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 75 инфицированных, а на Бийск – 22. Остальные распределились следующим образом: Новоалтайск и Рубцовск – по 11, Алейск – 8, Заринск и Славгород – по 7, Змеиногорский и Шипуновский районы – по 6, Бийский и Зональный районы – по 5, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский и Поспелихинский районы – по 4, Белокуриха, Яровое, Бурлинский, Топчихинский и Табунский районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий и Усть-Калманский районы – по 2, Алейский, Кулундинский и Немецкий национальный районы – по 1.
В Алтайском крае умерли еще 16 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончался 781 человек с коронавирусом, из них 376 – от COVID-19.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз находится на 16-й строчке среди всех субъектов РФ. В октябре по этому показателю, в сравнении с другими субъектами России, край чаще находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (+4952 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+854) и Московской области (+535).
521 пациент ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находится в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше четверти из них (151 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 19 217 человек, выздоровевших – 16 329 человек.
В Горном Алтае выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции. Трое болевших ковидом умерли.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 7645, а смертей – до 49.
При этом выздоровел 5221 человек, 136 из которых – за последние сутки.
Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, достигло 899.
Двумя днями ранее пресс-служба Минздрава Алтайского края информировала о заполненности коечного фонда на 88,6%.
На сегодняшний день коечный фонд региона суммарно насчитывает 5443 койки. Он заполнен почти на 83,5%.
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