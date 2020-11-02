В Кремле не стали комментировать спор Жириновского и Кадырова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не станут комментировать недавний спор главы Чечни Рамзана Кадырова и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишут "Известия".

"Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию", – сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после обезглавливания учителя истории из-за карикатуры на пророка Мухаммеда высказался на тему борьбы с религиозным сепаратизмом. Он поддержал рисунки и заявил, что в стране от них не откажутся.

В ответ на это Кадыров обвинил Макрона в религиозных провокациях и назвал его "вдохновителем терроризма в своей стране". Владимир Жириновский, в свою очередь, посчитал недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам, отметив, что им также следует избегать комментариев в поддержку террористических действий.

В ответ на это глава Чечни потребовал извинений от лидера ЛДПР. Государственный деятель отметил, что его удивил и возмутил комментарий Жириновского, который "взял смелость учить глав и губернаторов своей работе".

После этого Жириновский сказал, что в своем заявлении он вовсе не упоминал Кадырова и "ни к кому ни с чем не обращался", а потому "не понимает" за что ему нужно извиняться.