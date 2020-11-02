17-летнюю жительницу Алтайского края будут судить за кражу денег с банковской карты

17-летняя жительница Кулундинского района предстанет перед судом по обвинению в краже с банковского счета знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в один из вечеров июля 2020 года девушка распивала спиртное в доме своей знакомой. Во время застолья хозяйка уснула, и несовершеннолетняя взяла ее телефон. При помощи приложения и SMS-сообщений она перевела с банковского счета подруги на свою карту 3,5 тысячи рублей, которые потратила на покупку еды и вещей.

Свою вину юная сельчанка признала полностью. Уголовное дело направили в суд. Кроме того, в органы системы профилактики следователь внес представление об устранении причин и условий, которые поспособствовали совершению преступления.