Алтайский полицейский руками остановил машину с пьяным водителем

В алтайском селе Соузга задержали пьяного водителя. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В ролике видно, как один из полицейских догонял нарушителя. На бегу он нанес несколько ударов.

На записи сложно определить, бил полицейский по стеклу или по водителю, но прием подействовал – автомобиль прекратил движение. Это позволило сотрудникам ДПС вытащить правонарушителя из салона.

Медосвидетельствование показало в крови задержанного 0,77 промилле алкоголя.

Ранее amic.ru писал, что в лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса на границе Алтайского края пострадали два человека.