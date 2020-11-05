Иосиф Пригожин обвинил Шнура и Моргенштерна в развращении молодежи

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал творчество Сергея Шнурова и Моргенштерна. По его словам, они развращают современную молодежь, пишет РЕН ТВ.
По мнению Пригожина, такие артисты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все для хайпа, вместо того чтобы заниматься музыкой для будущих поколений. Раньше, считает продюсер, сцена была храмом, а теперь на нее может подняться "каждая доярка-кухарка".
"Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает – пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок. Все хайпуют, вот и существует этот обмен блевотины", – посетовал Пригожин.
Комментарии
Серьёзно?
Это уже давно не храм, это преисподняя.
Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок.
Кто может сказать без Гугла и Яндекса, откуда эта фраза?
Согласен с Йосей. Мат на сцене это плохо. Послушать только как общаются дети. Там сплошной мат. Всё это от Селебрити исходит (нц ещё и от недалёких родителей которые не следят за языком при своих детях).
НО.
Шнур классный звукач. Он делает интересную музыку. Он очень творческий человек.
Если не вслушиваться в слова Моргенштерна (точнее не вчитываться, потому что чё он бубнит вообще нифига не понятно) то у него выходят очень драйвовые треки. И пускай они все однообразны, через год - два он пропадёт с волны хайпа и о нём все забудут. Но сейчас это интересно.
И нельзя о них говорить что они каждая кухарка, раз они интересны какой-то части населения. Вот Йося с Валерией делают приличную музыку и где их аудитория?
Я не говорю что музыка без мата никому не интересна. Просто в творчестве Пригожина нет души - ниша для зарабатывания бабала. Тот-же Агутин делает качественный продукт и он всегда интреесен, потому что человек профессионал, а не ради бабла.
Значит Пригожин стал классической старпёрской консервой.
он ругается матом, штаны снимает
Это намного более достойно, чем поддерживать обнулёныша на выборах.