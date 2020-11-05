Иосиф Пригожин обвинил Шнура и Моргенштерна в развращении молодежи

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал творчество Сергея Шнурова и Моргенштерна. По его словам, они развращают современную молодежь, пишет РЕН ТВ.

По мнению Пригожина, такие артисты демонстрируют неуважение к своей профессии и делают все для хайпа, вместо того чтобы заниматься музыкой для будущих поколений. Раньше, считает продюсер, сцена была храмом, а теперь на нее может подняться "каждая доярка-кухарка".

"Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь. Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает – пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок. Все хайпуют, вот и существует этот обмен блевотины", – посетовал Пригожин.