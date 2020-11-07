Михаила Ефремова отправили в колонию для отбывания наказания

Актера Михаила Ефремова этапировали к месту отбывания наказания в колонию Белгородской области. Там артист будет отбывать семь с половиной лет тюремного заключения за смертельное ДТП.

Об этом "Интерфаксу" сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Издание отмечает, что из всех исправительных колоний в регионе для впервые осужденных мужчин предназначена только ИК-4 в городе Алексеевка. Ранее в ней отбывали наказание по делу о драках футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Напомним, что вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако 22 октября суд смягчил наказание актеру на полгода.