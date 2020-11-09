Фото: Telegram-канал Baza

Солдат-срочник убил трех сослуживцев и ранил еще одного на аэродроме "Балтимор" под Воронежем. Согласно некоторым источникам, после инцидента он сбежал из воинской части с взятым у одного из погибших пистолетом.

По информации ТАСС от источника в экстренных службах региона, военнослужащий забаррикадировался на территории части. Позднее факт инцидента подтвердили власти Воронежской области. Еще один пострадавший выжил и сейчас находится в реанимации.

В свою очередь, Telegram-канал Baza пишет, что подозреваемый – 20-летний Антон Макаров. После убийства он забрал пистолет и два магазина с патронами и сбежал с территории части. На данный момент беглеца разыскивают полицейские.