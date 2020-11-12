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Такой день. Алтайский край во власти метели, а Барнаул снова в пробках

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 12 ноября
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 12 ноября. Без коронавируса.

В Алтайском крае разыгралась непогода. В регионе усилился ветер и выпал обильный снег. Красивые кадры заснеженного Барнаула сделала фотокорреспондент Екатерина Смолихина.

Перемена погоды привела к гололедице. Наиболее сложной дорожники назвали обстановку в Тальменском районе. Спасатели предупреждают, что 13 ноября регион накроет снежный шторм.

Снегопад привел к девятибалльным пробкам в Барнауле. К концу рабочего дня транспортные заторы образовались на центральных магистралях краевой столицы.

Александр Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов оплачивали родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".

Оперштаб определился с датой окончания каникул в Алтайском крае и пришел к заключению, что школьники будут заниматься очно, если заболеваемость низкая. Занятия в школах региона начнутся с 16 ноября в режиме строгого соблюдения профилактических мер.

Под Бийском в лесу обнаружили обгоревший труп мужчины. Изувеченное пламенем тело нашли во время тушения лесного пожара у поселка Первомайского. Известно, что мужчина уехал в лес на велосипеде, при себе у него был пакет с замороженной викторией. Однако личность погибшего еще не установлена.

Генплан Барнаула, который в августе 2019 года приняла городская дума, будет доработан. Стоимость доработки оценивается в 50 млн рублей, а на то, чтобы пройти все необходимые процедуры, уйдет ровно год. Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк, размещено оно на сайте администрации города.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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