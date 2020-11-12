Занятия в школах Алтайского края начнутся с 16 ноября в режиме строгого соблюдения профилактических мер. Такое решение принял 12 ноября региональный оперштаб.

Алгоритм работы школ предложило региональное Минобрнауки. Каждая образовательная организация будет принимать решение исходя из эпидобстановки.

Речь идет об алгоритме, который определяет индивидуальное решение по организации учебного процесса в каждом образовательном учреждении.

Если заболеваемость низкая, то обучение проходит в очной форме с соблюдением всех рекомендуемых профилактических мер.

При росте уровня заболеваемости предписывается уход на дистант по параллелям, классам либо полностью школам. В частности, при заболеваемости среди педагогов более 30% продолжение образовательного процесса в очной форме невозможно.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что занятия возобновятся при условии строгого соблюдения всех профилактических мер.

"Если начинаем учебный процесс, то особое повышенное внимание и контроль, в том числе с подключением родительской общественности к тому, чтобы санитарный режим функционирования учреждений образования выполнялся строго: все мылось, проветривалось, температура измерялась и входной фильтр чтобы работал, – заявил Томенко. – Возвращаемся к учебе только с учетом этих требований. Это аксиома, это незыблемо. Других вариантов не может быть".

Стоит отметить, что в ходе совещания 5 ноября рассматривался и вопрос дистанта. По словам министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, против дистанционного обучения выступают учителя, считая его менее эффективным.