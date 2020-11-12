В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Скоро в Барнауле определят генподрячика будущего госпиталя в ТЦ, а медики будут получат специальные социальные выплаты. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 236 случаев заражения коронаврусом выявили в Алтайском крае. 80 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 967 инфицированных, среди них 1584 ребенка.
В крае уже выздоровели 18 388 человек. За последние сутки из больниц выписали 196 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2635 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 643 человека с COVID-19, 174 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период пандемии умерло 930 пациентов с коронавирусом (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 457 человек.
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание рабочей группы по развертыванию ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра".
Во время встречи специалистам "Алтайгражданпроекта" поручили подготовить проект по техническому перевооружению здания. А краевой Минздрав и Минстрой в ближайшее время должны определить генподрядчика и заключить договор аренды с собственником помещения.
"Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей", – говорит Франк.
При этом дату открытия новой площадки в мэрии пока не уточняют.
В Алтайском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 26 декабря 2020. Такое изменение 11 ноября внесли в "ковидный" указ губернатора Виктора Томенко.
Работающие пенсионеры на время самоизоляции могут оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования. Речь идет о тех работниках, которые старше 65 лет, не находятся в отпуске и не переведены на удаленку.
Чтобы оформить больничный, не нужно писать заявление, идти в поликлинику или органы соцстраха. Достаточно только предупредить о своем решении работодателя. Он передаст в Фонд социального страхования необходимые сведения.
"Мы уже переоформили заявку, и теперь ждем специалиста из Новосибирска. Он должен приехать в течение 10 дней и установить причину поломки. Мы и сами удивляемся, как томограф выдержал восемь месяцев огромной нагрузки. Ведь мы никогда раньше в таком напряженном режиме не работали", – рассказала главврач центра Людмила Деревяннова.
По ее словам, поломка томографа не отразится на главном направлении работы диагностического центра.
Специальные социальные выплаты вводят для медицинских работников, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19.
Как пояснили в краевом Минздраве, эти деньги не будут частью зарплаты. Они заменят действующие федеральные стимулирующие выплаты.
Перечислять их будут с ноября 2020 до конца 2021 года — каждый месяц, в установленный срок, отдельно от зарплаты.
Размеры выплат варьируются от 600 рублей до 3880 рублей за нормативную смену (одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю). Сколько именно перечислят, будет зависеть от категории, к которой относится работник и вида оказываемой им медпомощи. Также эти деньги будут получать медработники патологоанатомических отделений, водители "скорой" и члены летных экипажей воздушных судов санавиации.
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