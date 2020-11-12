Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае

Еще 236 случаев заражения коронаврусом выявили в Алтайском крае. 80 — в Барнауле. Теперь в регионе 21 967 инфицированных, среди них 1584 ребенка.

В крае уже выздоровели 18 388 человек. За последние сутки из больниц выписали 196 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях остаются 2635 заболевших. В тяжелом состоянии находятся 643 человека с COVID-19, 174 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии умерло 930 пациентов с коронавирусом (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 457 человек.