Алтайские дорожники назвали самый скользкий участок Чуйского тракта

Федеральные дорожники 12 ноября задействовали 76 единиц техники для очистки снега и обработки трасс противогололедными материалами, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

В общей сложности израсходовано 345 тонн средств против гололедицы. Несмотря на это, на федеральных трассах остаются потенциально опасные участки.

Наиболее сложная обстановка, по оценке ведомства, сохраняется в Тальменском районе, где снегопад оказался наиболее продолжительным. На этой территории ночью будет дежурить дополнительная техника.

В ФКУ Упрдор "Алтай" напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, линии круглосуточные.