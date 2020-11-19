Четверг, 19 Ноябрь, 07:55

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,93
€ 90,23
-13°


1991998 +20985
Обь
63см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Еще 100 млн рублей выделили на кухонное оборудование для алтайских школ

, ИА "Амител"
Общая сумма вложений превысила 150 млн рублей
Фото: vgoroden.ru

Фото: vgoroden.ru

На кухонное оборудование для школ Алтайского края выделили дополнительные средства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки на своей странице в Instagram.

Речь идет о 100 млн рублей. На эти деньги закупят конвекционные печи, электроплиты, мясорубки, холодильные и жарочные шкафы и многое другое.

 В общей сложности, на модернизацию кухонного оборудования школьных пищеблоков в регионе до конца года направят более 150 млн рублей. Современную технику установят в 69 школах.

"Кухонное оборудование на 50 млн рублей уже поступило в Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Первомайский, Ребрихинский, Третьяковский, Троицкий, Шипуновский, Шелаболихинский и Топчихинский районы края. В частности, только бийской школе №17 на обновление оборудования столовой было выделено более 1 млн рублей", — уточнили в ведомстве.

По информации регионального Минобрнауки, в 2020 году направлено около 350 млн рублей на организацию горячего питания в начальной школе.

Ранее amic.ru писал, что глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Произошло это на заседании рабочей группы в Москве.

Выслушав доклад замминистра образования региона Ларисы Терновой, Онищенко заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.

По его словам, из 1025 школ Алтайского края 700 имеют полный износ оборудования, не соответствующего элементарным требованиям по пищеблокам. Как отметил депутат, в Алтайском крае самое плохое состояние школ, ни в одном субъекте РФ такого нет.

В региональном Минобрнауки в ответ заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями. Совместно с Роспотребнадзором проведена паспортизация всех школьных пищеблоков.

Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ. Министерство ведет ежедневный контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам учебным заведениям оказывают методическую поддержку.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
07:48
Бари Алибасова проверят на причастность к мошенничеству по просьбе жены 0
07:33
Алтайские спасатели вытащили провалившуюся в открытый люк собаку 1
07:17
Сотрудники барнаульского водоканала стали призерами научной конференции 0
07:01
Еще 100 млн рублей выделили на кухонное оборудование для алтайских школ 0
06:46
People назвал самого сексуального мужчину в мире 0
06:32
"Выжили восемь человек". История солдата, который на всю жизнь запомнил первый бой 0
06:19
Народные приметы. Что сделать 19 ноября, чтобы не обеднеть и не спугнуть удачу 0
06:03
В Алтайском крае к концу недели потеплеет до -2°C 0
23:47
Такой день. Задержание бизнесмена в Барнауле и трамваи от Собянина 0
23:21
Боярский пристыдил артистов, которые просят помощи у государства 1
22:49
Госдума продлила "дачную амнистию" на пять лет 0
22:18
Пассажирский Boeing-757 продают на Avito 1
21:47
Жители Алтайского края начали массово бронировать коттеджи на Новый год 0
21:14
Стало известно, в чем обвиняют аудитора Счетной палаты Михаила Меня 0
20:47
Водитель иномарки устроил ДТП в центре Барнаула и скончался 1
20:17
Барнаульский строитель скинул кусок бетона с 12 этажа и случайно убил коллегу 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 234 0
19:12
Глава Мордовии объяснил причину отставки 3
18:34
Алтайский оперштаб готовится запретить массовые новогодние мероприятия 2
18:01
Директора сети клиник "Добрый доктор" задержали в Барнауле 48
17:53
Владельца частного детсада в Барнауле осудят за разбитую голову воспитанницы 0
17:40
Более половины жителей Алтайского края одобряют лишение прав за повторные нарушения 2
17:23
Шанс похорошеть при Собянине. Москва подарила Барнаулу и Бийску списанные трамваи 29
17:16
Пропавшего в Рубцовске справедливоросса нашли мертвым 1
17:03
Ученые обнаружили, что коронавирус в Алтайском крае мутировал 5
16:52
"Неожиданно" уволенный глава бийского ГОЧС вернулся к работе в мэрии 1
16:40
Алтайские депутаты могут одобрить трехдневное голосование на выборах любого уровня 6
16:27
Чиновники на колесах. Мэрия Рубцовска закупила гироскутеры, сегвеи и роликовые коньки 19
16:15
Приходи и сдавай. Как получить результаты анализа на COVID-19 быстрее 0
16:02
Барнаулец из-за личной неприязни сжег двух знакомых коктейлем Молотова 3
15:50
В России зарегистрировали новый рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки 7
15:41
Очередная авария на водопроводе произошла в Барнауле 4
15:32
В Рубцовске отказались от снежного городка и горок из-за COVID-19 4
15:18
Мэр Якутска предложила продать здание мэрии, а чиновникам работать в коворкинге 12
15:05
Дмитрий Попов рассказал, когда в Алтайский край привезут лекарства для борьбы с ковидом 16
14:54
Аварийная мастерская и экскаватор. Автопарк СГК пополнится 15 новыми автомобилями 1
14:42
Вакаев vs Писарев. Депутаты АКЗС поспорили из-за забора 8
14:30
Злоумышленники получили посылку с iPhone вместо жителя Барнаула 2
14:17
Минус 10 тысяч в месяц. Алейские учителя пожаловались на резкое сокращение зарплаты 12
14:02
Владелец алтайский сети "Киномир" попросил губернатора открыть залы в Новосибирске 15
13:53
Еще 131 случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:40
Мэра Томска отстранили от должности из-за уголовного дела 14
13:28
В Рубцовске уже неделю не делают платные тесты на ковид 2
13:16
Жителя Алтая, изрубившего экс-жене руки, могут обвинить в покушении на убийство 2
13:03
Барнаульский водоканал подарит клиентам 10 кубометров холодной воды 8
12:52
Бывший алтайский бизнес-омбудсмен перешел в команду Даниила Бессарабова 1
12:40
Барнаулец сломал нос посетительнице бара 15
12:29
Работница McDonald's рассказала, как не платить за еду 2
12:15
Анализ на COVID-19 не выходя из дома. Где в Барнауле сдать тест на коронавирус 2
12:01
Умер бывший главный режиссер алтайского театра кукол "Сказка" Людвиг Устинов 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.