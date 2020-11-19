Еще 100 млн рублей выделили на кухонное оборудование для алтайских школ

На кухонное оборудование для школ Алтайского края выделили дополнительные средства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки на своей странице в Instagram.

Речь идет о 100 млн рублей. На эти деньги закупят конвекционные печи, электроплиты, мясорубки, холодильные и жарочные шкафы и многое другое.

В общей сложности, на модернизацию кухонного оборудования школьных пищеблоков в регионе до конца года направят более 150 млн рублей. Современную технику установят в 69 школах.

"Кухонное оборудование на 50 млн рублей уже поступило в Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Косихинский, Краснощековский, Кытмановский, Первомайский, Ребрихинский, Третьяковский, Троицкий, Шипуновский, Шелаболихинский и Топчихинский районы края. В частности, только бийской школе №17 на обновление оборудования столовой было выделено более 1 млн рублей", — уточнили в ведомстве.

По информации регионального Минобрнауки, в 2020 году направлено около 350 млн рублей на организацию горячего питания в начальной школе.

Ранее amic.ru писал, что глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Произошло это на заседании рабочей группы в Москве.

Выслушав доклад замминистра образования региона Ларисы Терновой, Онищенко заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.

По его словам, из 1025 школ Алтайского края 700 имеют полный износ оборудования, не соответствующего элементарным требованиям по пищеблокам. Как отметил депутат, в Алтайском крае самое плохое состояние школ, ни в одном субъекте РФ такого нет.

В региональном Минобрнауки в ответ заявили, что 100% учеников края питаются в соответствии со всеми санитарным требованиями. Совместно с Роспотребнадзором проведена паспортизация всех школьных пищеблоков.

Специалисты приняли исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков всех школ. Министерство ведет ежедневный контроль за организацией горячего питания, по возникшим вопросам учебным заведениям оказывают методическую поддержку.