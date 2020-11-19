Пассажирка-антимасочница из Барнаула прославилась на всю страну благодаря Первому каналу

Первый канал поднял тему ковид-диссидентов, которые серьезно осложняют жизнь законопослушным россиянам. В качестве примера журналисты привели недавний конфликт таксиста и пассажирки в Барнауле, в котором женщина ударила водителя за требование надеть маску.
"Скандал на ровном месте. Вряд ли женщина из Барнаула мечтала о такой славе. А ведь нужно было всего лишь надеть маску, и поехали бы", – сказал ведущий.
Как пояснил Первому каналу психолог Всеволод Иоффе, для некоторых людей ковид-диссидентство – форма социального протеста. Такие люди привыкли противостоять реальности вне зависимости от того, хорошая она или плохая.
Напомним, что видео конфликта таксиста и пассажирки в Барнауле появилось 17 ноября. По словам водителя, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ.
Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Водитель попросил девушку выйти. Но та начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".
Кроме того, само движение антимасочников в Барнауле постепенно набирает обороты. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час. При этом, согласно указу губернатора Алтайского края, ношение защитных масок обязательно как в такси, так и в общественном транспорте.
Комментарии
ФИО неадекватки озвучьте
со светофорами и заборами эти "анти-всё" еще не начали бороться? А то чего, светофор дорогу перейти не дает, и забор на пути стоит - безобразие.
смешные.
а теперь - к Малахову)))
По словам водителя, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ.
А скаких пор маска стала средством защиты и от чего? У неё есть необходимый класс защиты? Есть обязательный , для индивидуальных средств защиты, сертификат?
-меcный-
А при кашле или чихе рот хоть просто рукой прикрываете, или во все стороны и на всех?
19.11.2020 17:51
-меcный
Толи мозгов не хватает написать что-то другое. Каждый раз про одно и тоже (класс защиты, забор от комаров и т. д.). Купи маску 3М и ходи с классом защиты! Кто не дает?
узнаем месного по градуснику в ж.
или может еще чего засунет