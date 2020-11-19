Пассажирка-антимасочница из Барнаула прославилась на всю страну благодаря Первому каналу

Первый канал поднял тему ковид-диссидентов, которые серьезно осложняют жизнь законопослушным россиянам. В качестве примера журналисты привели недавний конфликт таксиста и пассажирки в Барнауле, в котором женщина ударила водителя за требование надеть маску.

"Скандал на ровном месте. Вряд ли женщина из Барнаула мечтала о такой славе. А ведь нужно было всего лишь надеть маску, и поехали бы", – сказал ведущий.

Как пояснил Первому каналу психолог Всеволод Иоффе, для некоторых людей ковид-диссидентство – форма социального протеста. Такие люди привыкли противостоять реальности вне зависимости от того, хорошая она или плохая.

Напомним, что видео конфликта таксиста и пассажирки в Барнауле появилось 17 ноября. По словам водителя, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты он получил категорический отказ.

Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Водитель попросил девушку выйти. Но та начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".

Кроме того, само движение антимасочников в Барнауле постепенно набирает обороты. Так, 26 октября противники средств защиты зашли в трамвай на пересечении Взлетной и Попова и отказались покидать вагон. Движение транспорта встало на час. При этом, согласно указу губернатора Алтайского края, ношение защитных масок обязательно как в такси, так и в общественном транспорте.