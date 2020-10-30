В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. Что теперь запрещено?

В Алтайском крае запретили ночные вечеринки и ужесточили масочный режим. Соответствующие изменения внесли в "ковидный" указ губернатора Виктора Томенко. Что теперь нельзя и где еще обязательно придется носить маски – читайте в материале amic.ru.
Теперь в регионе запрещено находиться без масок в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где есть:
- магазины;
- предприятия сферы услуг;
- кафе и рестораны (общепит);
- аптеки;
- больницы и поликлиники.
Это значит, что как только вошли в торговый центр или павильон, офис (то есть еще не дошли до аптеки, маникюрного салона и проч.), маска уже должна быть на вашем лице, прикрывая рот и нос, а не висеть на подбородке.
Запрещено ездить без маски:
- в общественном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе, маршрутке);
- в такси.
Без маски также нельзя быть в иных местах массового пребывания людей.
Впервые в список мест, где обязательно нужно быть в маске, внесли лифты и парковки. То есть, получается, что в средствах защиты вы должны находиться даже в подъезде своего дома. А вот про парковки не уточняется – речь идет о подземных или открытых парковочных комплексах. Вероятно, и о том, и о другом.
То вас попросят ее надеть. Ведь ответственность за соблюдением этого требования, согласно указу губернатора, возложили на собственников и владельцев зданий. За нарушение этого запрета их могут оштрафовать.
Более того, вам ничего не продадут. В документе прописано, что магазинам, аптекам, предприятиям сферы услуг и общепита и другим (см. карточку № 2) запрещено обслуживать посетителей без масок.
Да и зачем вам эти сложности? Лучше надеть маску, чем конфликтовать и нарваться на штраф.
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Комментарии
А где же оплачиваемые выходные, самоизоляция, закрытие предприятий?
На каждый трамвай полиции не хватит. Где ОМОН из Москвы?
30.10.2020 13:12
- гость -
В этом нет необходимости, достаточно перечисленного выше.
Видимо мы болеем все потому что не вылазим с ночных вечеринок.Нет чтобы посадить всех на карантин,заплатить людям хотя бы по15.т,освободить от налогов и кредитов на это время,и тут не надо быть великим академиком чтобы предугать то что через этот месяц дела с ковидом станут реально лучше
По хорошему надо ресторанам уйти на доставку, как это было весной, когда ситуация была куда лучше. А то какой то абсурд, двойные стандарты : везде надо быть в маске, но в ресторане её можно снимать, сидя за столиком в полном людей зале. Людей болтающих, кушающих.. Ведь когда идешь в ресторан, короновирус же сразу с уважением относится, не трогает.)))
Особенно, если счёт хороший)))
В этом нет необходимости
С чего вы так решили? Люди дома без медпомощи умирают, в больницах мест нет, даже из трупов уже очереди образуются, а у вас всё нет необходимости. А в мае она была когда больных по пальцам пересчитать можно было?
30.10.2020 13:23
Светлана
Видимо мы болеем все потому что не вылазим с ночных вечеринок.Нет чтобы посадить всех на карантин,заплатить людям хотя бы по15.т,освободить от налогов и кредитов на это время,и тут не надо быть великим академиком чтобы предугать то что через этот месяц дела с ковидом станут реально лучше
Наивно думаете, что наш народ по домам сидеть будет)))) Деньги возьмет и заорёт про нарушение конституции и лишение свободы. Да и деньги на пикниках потратить нада.
30.10.2020 13:24
St
Заказов мало будет, у населения денег нет на самоизоляции сидеть.
а кабаки тоже закроют? а то достали эти быдловатые молодые люди
Никаких больше вечеринок
Наивно думаете, что наш народ по домам сидеть будет
Если денег дадут, то будет! Сейчас любой человек с глазами видит, что ситуация с ковидом вышла из под контроля. У всех есть больные знакомые и родственники.
о, теперь можно бесплатно проехать одну остановку на ОТ.
30.10.2020 13:12
- гость -
Вождь считает, что Стабфонд на эти цели задействовать не нужно! Значится никаких Вам оплат, обнулили теперича закукливайтесь - самоспасение называется! Вот друганам по новым санкциям святое дело помочь... Короче - Никаких больше вечеринок!
"Заказов мало будет, у населения денег нет на самоизоляции сидеть."//////
Увы, это беда!
Ну вот еще штрафовать пожестче баранов антимасочников и может хоть немного замедлится распространение.
Обывателю плюсану. Бюджет сильно пополнится, баранов оооочено много
30.10.2020 14:35
Обыватель
Мои знакомые, которые переболели все носили маски. Это не помешало им заразиться вирусом. Я не ношу маску и не болел и не болею. Большинство моих знакомых так же не носят маски и тоже не болеют. У каждого организм по разному реагирует на вирусы.
Ношение масок "побарнаульски" от ковида не защитит.
Маски, это собиратели вируса и отравители углекислым газом, в них быстрей околеешь от этой заразы.
Погодите, щас морозы придут и масочки ваши станут вам еще боком.
Одну или две недели можно посидеть дома, никто с голоду не умрет!
Никакой сложности в этом нет. Ни одно предприятие за пару недель не развалится.
Теперь в регионе запрещено находиться без масок в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где есть:
больницы и поликлиники.
очень интересно! Жилые дома с поликлиниками на первом этаже тож?
Общепит не попал в указ однако. Так что можно круглосуточно "кушать"... Все ночные заведения теперь будут считаться круглосуточными столовыми с правом продажи алкоголя, а музыка и диджей это не развлекательное мероприятие, а просто звуковое оформление и т.д. Так что, есть указ или нет его - все едино. С оной стороны владельцам не захочется закрываться и терпеть убытки, так как пока никто им не обещал никаких ответных мер поддержки, а с другой все сплошь "ковидиоты", и те кто пишут такие указы, и те кто маску на подбородке носит, и те кто скорость превышает на дороге и т.д. За выполнением указов, законов и правил надо следить строго, и тем кто следит тоже надо их выполнять. Все должны быть равны, как перед Ковидом. А это уже не для нас, на этой огромной территории живет самый сводный от всех правил и морали народ. И может быть это и хорошо... Умрем все. А помирать так с музыкой Сложно с таким ГРИППОМ бороться. Все наши общие человеческие усилия должны быть направлены на снижение скорости распространения. А иммунитет приобретем все, кто то заболеет, а кто то может вакцину дождется. А кто то не дождется... Главное что бы медицина совсем не рухнула. Терпения всем и ума. Берегите себя!