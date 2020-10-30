В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. Что теперь запрещено?

Где нужно носить маски в Алтайском крае?

Теперь в регионе запрещено находиться без масок в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где есть:

магазины;

предприятия сферы услуг;

кафе и рестораны (общепит);

аптеки;

больницы и поликлиники.

Это значит, что как только вошли в торговый центр или павильон, офис (то есть еще не дошли до аптеки, маникюрного салона и проч.), маска уже должна быть на вашем лице, прикрывая рот и нос, а не висеть на подбородке.

Запрещено ездить без маски:

в общественном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе, маршрутке);

в такси.

Без маски также нельзя быть в иных местах массового пребывания людей.

Впервые в список мест, где обязательно нужно быть в маске, внесли лифты и парковки. То есть, получается, что в средствах защиты вы должны находиться даже в подъезде своего дома. А вот про парковки не уточняется – речь идет о подземных или открытых парковочных комплексах. Вероятно, и о том, и о другом.