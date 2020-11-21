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В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

, ИА "Амител"
Авторы инициативы считают, что эта мера позволит сохранить организации, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутаты КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит категорию  "вынужденно безработных", претендующих на пособие не ниже МРОТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что из-за ковидных ограничений многие предприниматели приостановили свою деятельность, а из-за отсутствия выручки задержали или не выплатили зарплаты работникам. Однако по действующему законодательству люди, не обеспеченные своим работодателем работой, безработными не признаются.

Таким образом, в категорию "вынужденно безработный" будут попадать граждане, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя из-за временного запрета деятельности такого работодателя в условиях режима повышенной готовности или ЧС.

Также сообщается, что "вынужденно безработным" гражданам необходимо выплачивать пособие не ниже их средней месячной зарплаты и не ниже МРОТ. С работодателя в этот период снимается обязанность платить заработную плату, но при этом он не сможет расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе.

Авторы полагают, что эта мера позволит сохранить организации, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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