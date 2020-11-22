Еще 232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о шести летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1022.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 232 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 24 316 человек. Выздоровел 20 991 человек (+243 за сутки).

Новые случаи распределились так: Барнаул – 65, Бийск –39, Рубцовск – 24, Тальменский район – 11, Новоалтайск – 7, Завьяловский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Славгород, Павловский, Петропавловский, Тюменцевский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Калманский, Михайловский, Смоленский, Табунский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Кулундинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Первомайский, Поспелихинский районы – по 2 заболевших, Бурлинский район – 1

В тяжелом состоянии сейчас находятся 554 пациентов, из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1629 коек.

Как уже писал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменениях в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири. Директор института общественного здоровья и профмедицины АГМУ Сергей Широкоступ выразил мнение, что эта мутация коронавируса не несет особенной опасности.