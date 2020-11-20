"Вирус хочет жить". Алтайский врач рассказал, опасен ли мутировавший сибирский ковид

Директор института общественного здоровья и профмедицины АГМУ Сергей Широкоступов рассказал, что мутация коронавируса в Сибири является абсолютно нормальной и не несет никакой опасности.
Как рассказал специалист "Комсомольской правде", мутация является частью существования любого живого организма, в том числе и вируса.
"Вирус хочет жить и приспосабливается. Он мутирует не полностью, изменяется лишь его небольшая часть, если быть точным. В данном случае изменения произошли в одном гене", – сказал Широкоступов.
При этом о значимости для эпидпроцесса стоит судить по клиническим проявлениям и пока серьезного утяжеления течения болезни не отмечается. Кроме того, ученый уверен, что мутация также не повлияет и на эффективность российских вакцин от COVID-19.
Широкоступов отметил, что с большой вероятностью со временем коронавирус ослабнет и займет свое место среди сезонных заболеваний. Однако чтобы сама пандемия закончилась, необходимо появление иммунной прослойки в обществе – в первую очередь за счет вакцинированных людей.
Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что специалисты выявили в Сибири частичную мутацию вируса SARS-CoV-2. Позднее директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов пояснил, что изменения обнаружили в 13 регионах, в том числе и в Алтайском крае.
Комментарии
Да это ещё чё, вонючий Мегафон платные подписки цепляет с расходом 50рублей\сутки - вот где беспредел. Кстати проверьте свой лишний кабинет в Мегавони, на предмет платных подписок.
А по телу статьи могу пояснить, что вирус синтезировали и упустили китайцы, вот к ним все вопросы.
Эээээ то есть царьвирус будет поменьше мочить лёгкие и тромбоз развивать, какбы растягивая на подольше удовольствие? Не с первого-пятого раза будет мочить а с 10-15го, так что-ли?
20.11.2020 16:31
- гость -
Скорее всего америкосы решили с китайцами в экономико-эпидемиологическую войнушку поиграть, но вышло как то не очень.