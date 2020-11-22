В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на трассе Бийск – Новокузнецк

Женщина погибла в аварии с участием автомобилей Man, "Газель" и Toyota Avensis на 231 км трассы Бийск – Мартыново – Новокузнецк, сообщает портал "Сибдепо".

По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, виновницей аварии стала 35-летняя автолюбительница, управлявшая легковым автомобилем.

Она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, по которой двигались грузовики Man и "Газель".

При столкновении она получила тяжелые травмы. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

Ранее amic.ru писал, что сын первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова, чиновник городской администрации Филипп Воронков, мог находиться за рулем автомобиля, который снес забор и едва не заехал на крышу дома на пересечении улиц Власихинской и Фурманова.