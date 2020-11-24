Необычные птицы обосновались у незамерзающей реки в Алтайском крае

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Алтайском крае орнитологи заметили оляпок – небольшая стая обосновалась у незамерзающей речки в Белокурихе, неподалеку от старой радонолечебницы и курортной поликлиники.

Небольших птичек также называют "водяными воробьями", поскольку пернатые способны нырять в ледяную воду и добывать на дне корм, пишет пресс-служба регионального правительства.

Оляпки гнездятся в горной местности, но на зиму спускаются ниже и поэтому появляются и в пределах алтайского курорта. Сами птички щепетильно выбирают места обитания и предпочитают чистые участки.

Орнитолог Алексей Эбель уточнил, что в зимнее время это "обычный вид на горных речках, на которых бывают промоины" и в заказнике "Лебединый" зимует до десятка этих птичек.