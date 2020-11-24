Водитель скорой помощи погиб в ДТП на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево и погиб.

Как пишет пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла на 44-м километре автодороги Усть-Кан – Коргон. 42-летний местный житель за рулем УАЗ-396295 с опознавательными знаками скорой помощи ехал со стороны села Владимировка в направление села Усть-Кумир. В результате ДТП мужчину госпитализировали в районную больницу, где он скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 ноября в Барнауле на регулируемом пешеходном переходе автомобиль такси сбил пожилую женщину. В результате аварии пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали.