Водитель "Лады" погиб в результате лобового ДТП на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло в Ондугайском районе Республики Алтай в четверг вечером, 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 30-летний житель Кош-Агачского района ехал на Lada Kalina в сторону села Ондугай. На 687-м километре Чуйского трата он выскочил на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Premio, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля Lada от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель иномарки был доставлен в районную больницу. Госпитализация мужчине не потребовалась. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", — рассказали в полиции.

По факту ДТП проходит проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.