В Алтайском крае объявили режим "черного неба"

Синоптики прогнозируют в Барнауле и Бийске неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания загрязняющих примесей в воздухе. В связи с этим объявляется режим НМУ первой степени опасности, который также называют режимом "черного неба".

Как сообщили в алтайском Гидрометцентре, неблагоприятные метеоусловия ожидаются до 15:00 28 ноября.

Добавим, что введение НМУ первой степени обязывает промышленные предприятия снизить концентрацию вредных выбросов в приземном слое атмосферы на 15-20%.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Алтайском крае ожидаются ночные морозы до -25 градусов и слабые снегопады в некоторых районах.