Первую степень опасности объявили в Барнауле из-за грязного воздуха

На территории Алтайского края до 16 часов 1 декабря ожидается серьезное похолодание. В Барнауле прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, вредные примеси будут хуже рассеиваться в воздухе.

В первые дни декабря в регионе осадков не ожидается. В отдельных районах возможны туманы и гололедица. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду.

"1 декабря ночью ожидается 13-18 градусов мороза, местами до -24°С, днем -8…-13 градусов. В последующие двое суток похолодает еще больше: ночью – от -15 до -21 градуса, местами до 25-27 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -11…-16 градусов", – пишет официальный сайт Алтайского края.

В Барнауле осадков не ожидается, а температура воздуха может опуститься до -21 градуса.