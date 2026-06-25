Две короткие рабочие недели ждут россиян во второй половине 2026 года

Из‑за праздников в ноябре и декабре будет меньше рабочих дней

25 июня 2026, 13:46, ИА Амител

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Эксперт SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости напомнил о предстоящих коротких рабочих неделях во втором полугодии 2026 года — они будут связаны с празднованием Дня народного единства и Нового года.

Так, на неделе с 2 по 8 ноября россиян ждет четыре рабочих дня и один сокращенный — он придется на вторник, 3 ноября. Еще одна укороченная неделя ожидается с 28 декабря по 3 января 2027 года: в этот период будет всего три рабочих дня.

В целом во втором полугодии 2026 года при пятидневном графике предусмотрено 130 рабочих дней, а также 54 выходных и праздничных нерабочих дня. Среди них — нерабочий праздничный день 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.



