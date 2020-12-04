Еще два пенсионера с ковидом умерли в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 110 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию выявили у 58 жителей Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей Чемальского района; у девяти жителей Майминского района; у девяти жителей Усть-Коксинского района; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у трех жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Чойского района; у одного ребенка в Усть-Канском районе.

Суммарное количество зараженных составило 11 714. Выздоровели 10 698 человек, в том числе 223 – за последние сутки.

Зафиксировано два летальных исхода у больных коронавирусной инфекцией. Скончались 76-летняя жительница Кош-Агачского района и 73-летний житель Майминского района.

Таким образом, общее число летальных случаев у пациентов с COVID-19 достигло 117. В 111 из них причиной смерти послужил коронавирус.