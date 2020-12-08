Глава Алейска Иван Маскаев может занять пост министра природных ресурсов края

Главу Алейска Ивана Васильевича Маскаева могут назначить на пустующую должность министра природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как сообщают источники ИА "Банкфакс", его кандидатуру уже одобрили в Москве, а первая информация о возможном назначении появилась еще в начале ноября этого года. Официально министерство обретет нового руководителя уже до конца текущего года.

Маскаев находится на должности мэра Алейска с 17 января 2017 года. До этого – с 2012 года – он руководил исполнительной властью Усть-Пристанского района, а карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.

Напомним, что 21 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина. Должность он занимал с 20 декабря 2017 года и решил уйти с нее по собственному желанию.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алтайском крае осудили уже бывшего замминистра природных ресурсов и экологии региона Владимира Черных. Он разрешил вырубку в защитных лесах в Смоленском районе. Ущерб лесному фонду составил около 1 миллиона рублей.