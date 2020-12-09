Жители Алтайского края активнее других шлют вопросы на пресс-конференцию с Путиным

17 декабря состоится пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Волонтеры приступили к обработке вопросов, которые присылают жители страны.

Как сообщает Первый канал, в первые дни приема активнее других себя показали жители Чеченской Республики, Башкирии и Алтайского края. При этом вопросы приходят из всех регионов страны.

Специалисты отмечают, что круг проблем, которые волнуют людей, очень широкий, но чаще других поднимаются вопросы о социальной защите, дорогах, здравоохранении и образовании.

Задать вопрос можно на сайтах Moskva-putinu.ru и "Москва-путину.рф", а также в мобильном приложении.

Ранее amic.ru писал о том, что телеканалы заложили под трансляцию пресс-конференции с Владимиром Путиным по три часа.