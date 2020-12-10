Такой день. Барнаульские осужденные на уборке снега и рост тарифов на ЖКУ

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 10 декабря. Без коронавируса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о предельных индексах размера оплаты за коммунальные услуги на 2021 год. Как оказалось, сильнее всего ценники могут вырасти в Барнауле.

Барнаульских осужденных привлекли к уборке тротуаров от снега и наледи. Численность первой бригады составила всего семь человек, но в мэрии рассказали, что на следующей неделе число таких работников планируют увеличить.

В Алтайском крае создали специальное подразделение спецназа для разведки в тылу противника. На вооружение поступила военная техника, а солдаты уже приступили к боевой подготовке.

Конструкцию с надписью "Барнаул орденоносный" могут установить на здании мэрии. Однако у архитекторов есть и другие варианты для размещения символа.

Родители сбитого ребенка в Новоалтайске не просили смягчить обвиняемой наказание. По словам матери мальчика, об этом просил только адвокат обвиняемой.

Барнаульца будут судить за попытку контрабанды оптики для гранатометов в Китай и США. Мужчине грозит до семи лет колонии.