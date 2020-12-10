Еще 224 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 66 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 28 356 инфицированных, среди них 1880 детей.

Коронавирусом переболели уже 24 894 жителей региона. За последние сутки из больниц выписали еще 185 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2130 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 505 человек.

В регионе скончались 1245 человек c COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 650 случаях.