Медиков Барнаула и ближайших районов начали прививать вакциной от COVID-19. В Алтайском крае отменили новогодние интермедии в театрах, а результат теста на коронавирус можно узнать еще на одном ресурсе. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 224 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 66 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 28 356 инфицированных, среди них 1880 детей.
Коронавирусом переболели уже 24 894 жителей региона. За последние сутки из больниц выписали еще 185 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2130 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 505 человек.
В регионе скончались 1245 человек c COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 650 случаях.
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края заявило о появлении альтернативного способа получения результата теста на коронавирус. Для этого жители региона могут воспользоваться системой голосования по вопросам социоэкономического развития региона.
Этим ресурсом в октябре 2020 года пользовались барнаульцы, чтобы выбрать общественные территории для благоустройства в 2021 году. Теперь функционал расширен и позволяет узнавать результаты исследований на COVID-19.
Авторизоваться на нем можно через портал "Госуслуги".
"Корпоративные мероприятия, которые предполагают близкий контакт людей без масок, в регионе исключены. И ровно по этой же причине мы не можем проводить интермедии. Ведь во время них люди стоят близко, около елки и Деда Мороза, и на мероприятии применяются игровые формы", — пояснила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
При этом жители региона могут сходить в кино, на новогодний спектакль, концерт. Все кинотеатры и театрально-концертные организации продолжают работать с небольшими ограничениями. Зрители должны быть в маске и соблюдать социальную дистанцию, а загрузка зала не может быть более 50%. Будут работать и музеи, поэтому в декабре или на новогодних каникулах можно сходить на экскурсию.
С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов начали ставить прививки от COVID-19.
"Иммунизацию медики проходят добровольно. Тысячу прививок поставят сотрудникам скорой помощи, врачам поликлиник и больниц – только тем, кто младше 60 лет и не болел коронавирусом", – сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Кроме того, сотрудников ковидных госпиталей из-за постоянного контакта с вирусом также прививать не будут. Не получат некоторое время прививку и медики из отдаленных районов. Это связано с особенностями хранения препарата, который держат в спецхолодильниках при температуре -20 градусов.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
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