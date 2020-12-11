Почти 460 машин работают на очистке трасс Алтайского края от снега

В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассах Алтайского края работает порядка 460 единиц техники, за несколько дней использовали более трех тысяч тонн противогололедных материалов.

Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, на краевых и федеральных трассах разместили 36 метеопостов, с помощью которых специалисты наблюдают за состоянием дорожного покрытия в режиме реального времени, что позволяет оперативно направлять спецтехнику в нужные районы.

Министр транспорта Александр Дементьев выслушал отчеты по работе и подчеркнул, что необходимо и далее круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, обеспечивая жителям и гостям Алтайского края безопасный проезд.