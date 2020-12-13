Умер председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюленин

На 67 году жизни умер председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Владимир Тюленин неоднократно избирался депутатом Госсобрания, в 2016 году стал председателем республиканского парламента, а в 2019 году был переизбран на эту должность.

"Владимир Николаевич Тюлентин очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении. Энергичный и дипломатичный, он был безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас". — прокомментировал случившееся глава региона Олег Хорохордин на своей странице в Instagram.