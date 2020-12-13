Такой день. Две жесткие аварии и алтайский депутат у стен Кремля

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 декабря. Без коронавируса.

Жители села Волчиха сняли на видео агрессивного мужчину. Он с молотком и палкой кидался на людей и припаркованные машины.

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе под Бийском 13 декабря. Инцидент случился возле поселка Гордеевского Троицкого района. Два человека погибли.

Также неподалеку от Бийска "Лада Калина" и Nissan Teana столкнулись лоб в лоб. "Калина" получила серьезные повреждения.

Депутат горсобрания Новоалтайска Дмитрий Гришин прибыл в Москву и провел у стен Кремля одиночный пикет. Таким образом народный избранник попытался обратить внимание президента Владимира Путина на ситуацию в здравоохранении Алтайского края.