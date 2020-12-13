В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии под бийском

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла на трассе под Бийском 13 декабря. Правоохранители уточнили число погибших.

"По предварительным данным водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем "Хёндэ Аванте", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем JEEP под управлением водителя 1968 года рождения", — рассказали в ведомстве.

Водитель "Хёндэ Аванте" и его пассажирка скончались на месте. Водителю автомобиля JEEP оказывается медицинская помощь.

Напомним, что об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Пользователи предполагали, что в столкновении могли погибнуть люди.