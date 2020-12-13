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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 259

, ИА "Амител"
Главное за 13 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а жители Барнаула не могут попасть в больницу к бабушке, несмотря на то, что никто из них не заражен, но причина именно в коронавирусе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 декабря – в подборке amic.ru.

1
222 зараженных в сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 025 человек. Умерло за прошедшие сутки еще 15 пациентов (1288 с начала пандемии).

Выздоровел 25 491 (+154) человек.

2
У соседей

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Кош-Агачского района. 

С начала пандемии в регионе заразились 12 520 человек. 

3
Ковид везде. Даже там, где его нет

Отчаявшиеся родственники тяжелобольной пенсионерки написали в соцсети с просьбой о помощи.

Они не могут попасть в больницу к женщине. Женщина лежит в больнице № 8 с заражением крови. По телефону она рассказывает, что ей не могут принести воды, еды и поменять подгузник. Родственники согласны делать все самостоятельно, но не могут попасть в учреждение. Они отметили, что их бабушка лежит не в реанимации, а в обычном отделении.

4
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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