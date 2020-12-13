Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 259

Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти, а жители Барнаула не могут попасть в больницу к бабушке, несмотря на то, что никто из них не заражен, но причина именно в коронавирусе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 13 декабря – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 29 025 человек. Умерло за прошедшие сутки еще 15 пациентов (1288 с начала пандемии).
Выздоровел 25 491 (+154) человек.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Диагноз подтвердился у 34 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у двух детей; у 17 жителей Майминского района, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 11 жителей Усть-Канского района; у восьми жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у пяти жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у двух жителей Усть-Коксинского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Кош-Агачского района.
С начала пандемии в регионе заразились 12 520 человек.
Отчаявшиеся родственники тяжелобольной пенсионерки написали в соцсети с просьбой о помощи.
Они не могут попасть в больницу к женщине. Женщина лежит в больнице № 8 с заражением крови. По телефону она рассказывает, что ей не могут принести воды, еды и поменять подгузник. Родственники согласны делать все самостоятельно, но не могут попасть в учреждение. Они отметили, что их бабушка лежит не в реанимации, а в обычном отделении.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- в "ковидный" указ внесли "новогодние" ограничения: что теперь нельзя;
- где необходимо носить маски после ужесточения режима;
- когда возобновят плановую медицинскую помощь.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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