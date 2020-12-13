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Алтайский депутат провел пикет у Кремля и призвал Путина вернуть медицину

, ИА "Амител"
Дмитрий Гришин обратил внимание на двукратный рост смертности в ноябре

Депутат горсобрания Новоалтайска Дмитрий Гришин прибыл в Москву и провел у стен Кремля одиночный пикет. Видеозапись он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Таким образом народный избранник попытался обратить внимание президента Владимира Путина к ситуации в здравоохранении Алтайского края.

Гришин обратил внимание, что в ноябре умер 4751 житель региона, что почти вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Несомненно, это страшное число чиновникам чрезвычайно удобно списать на ужасный коронавирус. Но и здесь, как говорится, облажались, — заявил парламентарий. — По данным оперштаба число жителей края, умерших от коронавирусной инфекции за ноябрь этого года, составляет 325 человек".

Он выразил уверенность, что такая ситуация сложилась в связи с закрытием медучреждений и их перепрофилированием под ковидные госпитали. В качестве примера Гришин привел свой муниципалитет.

"Население города Новоалтайска составляет 80 тысяч. Закрыли межрайонный роддом, который принимал рожениц не только из Новоалтайска, но и даже из близлежащих районов. В данном случае население составляет уже 240 тысяч, — констатировал депутат. – Также в Новоалтайске закрыли станцию скорой помощи, в этом году перепрофилировали под ковидный госпиталь одну единственную больницу".

Гришин под бой курантов развернул плакат, адресованный президенту России Владимиру Путину с призывом "вернуть медицину в Алтайский край".

Стоит отметить, что это уже не первая публичная акция протеста с участием алтайского народного избранника. Ранее Гришин организовал митинг против создания госпиталя для лечения больных коронавируса на базе городской больницы, известной среди местных жителей как "семиэтажка".

Народный избранник назвал подобные действия "вредительством" и "уничтожением здравоохранения города", а также призвал городское собрание депутатов на внеочередной сессии "дать правовую оценку действиям" министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

Ранее Попов в интервью amic.ru объяснил, с чем связан резкий рост смертности в Алтайском крае.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.12.2020 09:11
- гость -

Дмитрий Гришин, конечно же прав, но к кому он обращается? Это как у Гитлера просить защитить евреев.

13.12.2020 09:13
- гость -

Ну хоть кто то...

13.12.2020 09:16
- гость -

Проблема не в специальном "убивании",а в переводе медицины полностью на коммерческие рельсы,что вовсе не означает повышение"заботы о здоровье народа",а однозначно наоборот ((

13.12.2020 09:16
- гость -

Геноцид продолжается.

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