Мужчина с молотком и палкой кидался на прохожих в алтайском селе

Жители села Волчиха сняли на видео агрессивного мужчину. Он с молотком и палкой кидался на людей и припаркованные машины.

"Причина такого поведения неизвестна, но оператор предположил, что у того "белочка". Утихомирить мужчину получилось только благодаря прямому удару ноги в голову", – написали пользователи сообщества "Инцидент Барнаул".

Ранее amic.ru писал о том, что подросток с ножом совершил нападение на отдел полиции в Кукморском районе Татарстана. Молодой человек 2004 года рождения бросал на парковку бутылки с горючей смесью и ранил одного из полицейских. Сотрудника правоохранительных органов доставили в больницу.