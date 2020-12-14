В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин по традиции встретит Новый год с родными и близкими, однако где именно в этот момент он будет находиться – неизвестно. Об этом в интервью каналу "Россия 1" рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", – сказал представитель Кремля.
Песков также ответил на вопрос о возможном отдыхе президента на новогодних каникулах после тяжелого 2020-го. Он заявил, что полноценно российский лидер никогда не отдыхает, но, может быть, "как-то дух переведет".
Ранее Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы". Как тогда оказалось, рабочий график главы государства лишен выходных.
Комментарии
Устал, ухожу.
Нет времени на отдых, все о людях думает.
Это прорыв и времени на раскачку нетути
Дмитрий Анатольевич находит время на вечере выпусников потанцевать, уточку покормить, за виноградниками ухаживать.
Неужели появится совесть и наконец-то свалит?????
А что, реально кому-то интересно, где и как будет встречать НГ Путин ВВ??
Такие новости только раздражают. Ведь мы даже не знаем кто у него сейчас родные и близкие. Мы больше знаем о президенте США, чем о собственном президенте. И это унизительно.
Опять будет с родным и близким Шойгу фоточки из тайги постить.
А кто у него родные? Кривоногих или Кабаева?
А какие планы на Новый год у Д.А.Медведева? А то все про одного человека разговоры.
14.12.2020 10:26
- гость -
А кто у него родные? Кривоногих или Кабаева?
Сечин Игорек и Сирожа Иванов
Согласен это мифическое существо без родных и близких, не понятно где и скем проживающее, вымышленный фальклерный элемент....
Когда же у него все планы закончатся и он свалит к своим хозяевам?
14.12.2020 10:45
- гость -
Он сам себе хозяин, а кто думает иначе упоратый нодовец.
14.12.2020 10:44
Сечин Игорек и Сирожа Иванов
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Сына Иванова, типичного ботаника, поставили во главе Алроссы, а сына Патрушева министром сельского хозйства. Больше нет кандидатур.