В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин по традиции встретит Новый год с родными и близкими, однако где именно в этот момент он будет находиться – неизвестно. Об этом в интервью каналу "Россия 1" рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", – сказал представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о возможном отдыхе президента на новогодних каникулах после тяжелого 2020-го. Он заявил, что полноценно российский лидер никогда не отдыхает, но, может быть, "как-то дух переведет".

Ранее Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы". Как тогда оказалось, рабочий график главы государства лишен выходных.