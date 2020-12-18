15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1360.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 218 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 30 117 человек. Выздоровели 26 403 человека (+188 за сутки).

Новые случаи заражения распределились так: Барнаул – 65, Рубцовск – 20, Бийск – 18, Заринск – 10, Локтевский район – 8, Новоалтайск, Славгород, Яровое – по 6 заболевших, Первомайский район – 5, Алейск, Белокуриха, Рубцовский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Завьяловский, Мамонтовский, Михайловский, Тогульский районы – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Советский, Суетский, Табунский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район – по 1 заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 467 пациента, из них 147 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1068 коек.

Как уже сообщал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение об отмене переоборудования здания "Посуда Центра" в ковидный госпиталь. Мероприятие сочли слишком затратным. С 14 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи.