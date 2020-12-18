В Барнауле отменили решение о создании госпиталя в "Посуда Центре"

Ковидный госпиталь в "Посуда Центре" открывать не будут. Соответствующее решение принято в ходе совещания у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Рабочая группа провела глубокое изучение технического состояния здания и масштаба работ, необходимых для его перепрофилирования, что заставило краевые власти отказаться от использования этого объекта.

"Предполагаемый объем расходов составит около 400 млн рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта", – заявил зампредседателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По словам Степаненко, для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, необходимо подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции. Эти работы потребуют разработки полноценной проектной документации, ее экспертизы и займут в итоге несколько месяцев.

Поскольку в Барнауле больше пока не нашлось объектов, пригодных для создания временного ковидного госпиталя в короткие сроки для подготовки к третьей волне пандемии коронавируса, Минздрав Алтайского края продолжит эту работу в рамках имеющихся планов.

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это должно было дать еще около 600 мест. Пациентов планировали принимать там с 2021 года.

В конце ноября депутаты АКЗС спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывают ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.