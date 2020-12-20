Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Барнауле

Хоккеисты "Динамо-Алтая" на своем льду выиграли у лидера. Очередной матч первенства ВХЛ против ХК "Чебоксары" состоялся в Барнауле 20 декабря и завершился победой хозяев льда со счетом 5:0.

Алтайские хоккеисты уже в первом периоде трижды поразили ворота "Чебоксар". Во второй двадцатиминутке команда отправила в ворота гостей еще две шайбы и закрепила перевес в счете. В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, и встреча так и завершилась с результатом 5:0.

Авторами голов стали Константин Пархоменко, Евгений Филин, Степан Жданов, Антон Васильев и Андрей Соколов. Барнаульцы остались на втором месте таблицы первенства. Алтайская команда при этом сократила отставание от "Чебоксар" до 7 очков.

21 декабря "Динамо-Алтай" и "Чебоксары в Барнауле проведут второй поединок четырехматчевой серии.