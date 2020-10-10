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Губернатор Алтайского края назначил дату рассмотрения новых ковидных ограничений

, ИА "Амител"
Виктор Томенко отпустил бороду и рассказал, когда пройдет заседание оперштаба

Заседание оперативного штаба Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 состоится в понедельник, 12 октября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Виктор Томенко, вернувшийся к исполнению своих обязанностей после выписки из больницы. На фото видно, что глава региона решил пока не бриться.

"Сегодня, 10 октября, – первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, срочные документы, телефонные разговоры с коллегами, рабочие встречи – все в привычном деловом режиме. Всем желаю здоровья и еще раз здоровья!!!" – написал Томенко.

Напомним, по итогам заседания ожидается внесение изменений в "ковидный" указ губернатора, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.

Сам Томенко лишь накануне, 9 октября, выписался из краевой клинической больницы, где проходил лечение от двусторонней пневмонии.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

10.10.2020 18:22
- гость -

С вейпом, на гироскутере, с бородой.

10.10.2020 18:35
гость

полировочка, ковры, антиквариат...жаль рэволюционные матросы опять всё загадют...

10.10.2020 18:47
Медведь-шатун

Немедленно нужны меры, а он все раскачиваеся...

10.10.2020 19:17
CALIBR

Борода не есть айс для защиты от Ковидлы, на ней задерживается вирус и может передаться жене ненароком. Ну или кому там из приближённых к телу Первого лица.
Сбрить !

10.10.2020 19:38
Дюша Метёлкин

В. П., а цирюльник Ваш помер что ли? Али бритва сломалась? Али тремор? Не стыдно? Нда..... (я понял - для имиджа страдальца.... Ну дык 5 дней в поликлинику дозваниваться.... Тут и у бабы борода отрастет....

10.10.2020 19:40
- гость -

Заседание опер.штаба можно и дистанционно провести. На то он и оперативный.

10.10.2020 19:42
- гость -

Солиднее стал

10.10.2020 19:47
- гость -

На CALIBRa похож. Или Кал на губера. Короче оба страшненькие..

10.10.2020 20:56
вова алтай

нормально борода ему идет

10.10.2020 20:59
Пионер

Сегодня, 10 октября — первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя Правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности Губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, срочные документы, телефонные разговоры с коллегами, рабочие встречи — всё в привычном деловом режиме.

как нифига не делал, так и собирается нифига не делать,

10.10.2020 22:16
Alex1976

ну-ну закроют поликлиники и пи...ц краю совсем.

11.10.2020 09:16
- гость -

для начала надо 65+ заставить дома сидеть-они же все тяжелые больные потом

11.10.2020 09:24
@@

Ограничения нужны такие же, как были приняты в Китае - максимальное ограничение контактов, практически всем сидеть по домам. Эти ограничения должны быть введены по всей России. Иначе этот вирус не победить, так и будет всё тянуться пока все не переболеем (часть народа помрет, другая получит иммунитет) или пока все не сделают прививки.

11.10.2020 09:30
- гость -

19:47- гость - "На CALIBRa похож"

А вы его видели? Картинку (аватарку), которую он выставил, вы связали с живым человеком? А если бы там на картинке котик милый был?

11.10.2020 09:35
- гость -

"Борода — волосяной покров на нижней части лица и передней части шеи. Один из мужских вторичных половых признаков у человека, обусловленных наличием тестостерона. Борода начинает развиваться в период полового созревания." Википедия

11.10.2020 09:47
- гость -

19:17 CALIBR "Борода не есть айс для защиты от Ковидлы, на ней задерживается вирус...Сбрить !"

Вот и хорошо, что вирус задерживается, мыть надо чаще, как и руки. Так, что борода, усы, это хорошо. Как и маска медицинская, при надлежащем применении, только помогут в борьбе с вирусом.
Вы еще все волосики в носу посоветуйте удалять ...

11.10.2020 09:55
- гость -

11.10.2020 09:16
- гость -
для начала надо 65+ заставить дома сидеть-они же все тяжелые больные потом

И детей. Они главные переносчики и заражатели.

11.10.2020 10:03
@@

Борода отрастет к Новому году и будет настоящий Дед Мороз, а не то, что - "борода из ваты". Дергать можно за неё (детям, депутатам), проверяя настоящий ли Дед Мороз, и спрашивать по полной: "Где детские подарки и Алтайскому краю?"

11.10.2020 10:17
- гость -

Маску надень для исполнения своего незаконного указа!

11.10.2020 10:43
Eugene

11.10.2020 09:24
@@

А паникеров во все времена "врасход"
Я переболел - не страшней гриппа.

11.10.2020 13:05
Борода

Свобода! ! Меня отпустили.

11.10.2020 19:08
- гость -

Eugene, у тебя эгоцентризм зашкаливает! Ты переболел легко, ну и замечательно! Но это не значит, что так все переболели. И переболеют. Некоторые из моих знакомых не перенесли болезнь.

11.10.2020 23:27
Мимопроходящий

А нахрена ему Mac? Ну монитор у него с яблоком. Насколько я знаю, Маки в госструктурах не применяются.

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