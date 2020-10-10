Губернатор Алтайского края назначил дату рассмотрения новых ковидных ограничений

Заседание оперативного штаба Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 состоится в понедельник, 12 октября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Виктор Томенко, вернувшийся к исполнению своих обязанностей после выписки из больницы. На фото видно, что глава региона решил пока не бриться.

"Сегодня, 10 октября, – первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, срочные документы, телефонные разговоры с коллегами, рабочие встречи – все в привычном деловом режиме. Всем желаю здоровья и еще раз здоровья!!!" – написал Томенко.

Напомним, по итогам заседания ожидается внесение изменений в "ковидный" указ губернатора, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.

Сам Томенко лишь накануне, 9 октября, выписался из краевой клинической больницы, где проходил лечение от двусторонней пневмонии.