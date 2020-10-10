Губернатор Алтайского края назначил дату рассмотрения новых ковидных ограничений

Заседание оперативного штаба Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 состоится в понедельник, 12 октября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Виктор Томенко, вернувшийся к исполнению своих обязанностей после выписки из больницы. На фото видно, что глава региона решил пока не бриться.
"Сегодня, 10 октября, – первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, срочные документы, телефонные разговоры с коллегами, рабочие встречи – все в привычном деловом режиме. Всем желаю здоровья и еще раз здоровья!!!" – написал Томенко.
Напомним, по итогам заседания ожидается внесение изменений в "ковидный" указ губернатора, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.
Сам Томенко лишь накануне, 9 октября, выписался из краевой клинической больницы, где проходил лечение от двусторонней пневмонии.
Комментарии
С вейпом, на гироскутере, с бородой.
полировочка, ковры, антиквариат...жаль рэволюционные матросы опять всё загадют...
Немедленно нужны меры, а он все раскачиваеся...
Борода не есть айс для защиты от Ковидлы, на ней задерживается вирус и может передаться жене ненароком. Ну или кому там из приближённых к телу Первого лица.
Сбрить !
В. П., а цирюльник Ваш помер что ли? Али бритва сломалась? Али тремор? Не стыдно? Нда..... (я понял - для имиджа страдальца.... Ну дык 5 дней в поликлинику дозваниваться.... Тут и у бабы борода отрастет....
Заседание опер.штаба можно и дистанционно провести. На то он и оперативный.
Солиднее стал
На CALIBRa похож. Или Кал на губера. Короче оба страшненькие..
нормально борода ему идет
Сегодня, 10 октября — первый рабочий день после больничного. С заместителем председателя Правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности Губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу. Кроме того, срочные документы, телефонные разговоры с коллегами, рабочие встречи — всё в привычном деловом режиме.
как нифига не делал, так и собирается нифига не делать,
ну-ну закроют поликлиники и пи...ц краю совсем.
для начала надо 65+ заставить дома сидеть-они же все тяжелые больные потом
Ограничения нужны такие же, как были приняты в Китае - максимальное ограничение контактов, практически всем сидеть по домам. Эти ограничения должны быть введены по всей России. Иначе этот вирус не победить, так и будет всё тянуться пока все не переболеем (часть народа помрет, другая получит иммунитет) или пока все не сделают прививки.
19:47- гость - "На CALIBRa похож"
А вы его видели? Картинку (аватарку), которую он выставил, вы связали с живым человеком? А если бы там на картинке котик милый был?
"Борода — волосяной покров на нижней части лица и передней части шеи. Один из мужских вторичных половых признаков у человека, обусловленных наличием тестостерона. Борода начинает развиваться в период полового созревания." Википедия
19:17 CALIBR "Борода не есть айс для защиты от Ковидлы, на ней задерживается вирус...Сбрить !"
Вот и хорошо, что вирус задерживается, мыть надо чаще, как и руки. Так, что борода, усы, это хорошо. Как и маска медицинская, при надлежащем применении, только помогут в борьбе с вирусом.
Вы еще все волосики в носу посоветуйте удалять ...
11.10.2020 09:16
- гость -
для начала надо 65+ заставить дома сидеть-они же все тяжелые больные потом
И детей. Они главные переносчики и заражатели.
Борода отрастет к Новому году и будет настоящий Дед Мороз, а не то, что - "борода из ваты". Дергать можно за неё (детям, депутатам), проверяя настоящий ли Дед Мороз, и спрашивать по полной: "Где детские подарки и Алтайскому краю?"
Маску надень для исполнения своего незаконного указа!
11.10.2020 09:24
@@
А паникеров во все времена "врасход"
Я переболел - не страшней гриппа.
Свобода! ! Меня отпустили.
Eugene, у тебя эгоцентризм зашкаливает! Ты переболел легко, ну и замечательно! Но это не значит, что так все переболели. И переболеют. Некоторые из моих знакомых не перенесли болезнь.
А нахрена ему Mac? Ну монитор у него с яблоком. Насколько я знаю, Маки в госструктурах не применяются.