Виктор Томенко ответил на вопрос о массовой вакцинации от ковида

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции 23 декабря рассказал о готовности региона к проведению массовой вакцинации от коронавируса.

"Вакцинация от коронавируса в крае, по сути, уже организована. Все первые 2005 доз вакцины поступили в регион. Еще 1000 поступила сверх соглашения, – заявил Томенко в ходе пресс-конференции. – Сначала она касалась медработников, теперь подключаются педагоги и соцработники. Дальше этот список будем расширять".

Глава региона уточнил, что до конца февраля 2021 года должно поступить еще около 90 тысяч доз "Спутник V". К их хранению и проведению масштабной вакцинации регион готов, заключил Томенко.

Ранее amic.ru писал, что власти Алтайского края планируют вакцинировать от коронавируса в 2021 году 700 тысяч жителей.