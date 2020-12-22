700 тысяч жителей Алтайского края хотят вакцинировать от ковида за год

Власти Алтайского края планируют вакцинировать от коронавируса в 2021 году 700 тысяч жителей. Об этом губернатор Виктор Томенко доложил полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.
"Вакцинация будет производиться более чем в 82 краевых медицинских организациях, они имеют соответствующую лицензию, – приводит выдержку из доклада Томенко пресс-служба краевого правительства. – Будет организован подвоз населения из отдаленных сел по графику с привлечением транспорта муниципальных образований".
По словам главы региона, к настоящему моменту система здравоохранения готова к одномоментному хранению 20 тысяч доз вакцины.
Как уже сообщал amic.ru, 15 декабря Минздрав РФ заявил, что вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России.
Напомним, тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.
Комментарии
Куда и когда идти вакцинироваться?
За год каждого пятого, круто. Думаю к концу года уже будет доступно много разных вакцин, надеюсь на это, главное чтобы не запрещали продажу вакцин из других стран.
И какой вакциной? Писали, что Спутника у нас не будет, векторовскую будут ждать.
А может вперед на депутатах испытать? А то вдруг что-нибудь не так пойдет... Депутатов не жалко, а вот простых граждан беречь надо!
Пенсионный возраст подняли, здравоохранение уничтожили, образование развалили, на грань выживания поставили огромную часть населения... Ну вот, когда дело касается вакцинации от короновируса сразу откуда-то забота и человеколюбие появляется... даже странно как-то
Вот хотелось бы узнать - Спутник прошел третий этап, и готова ли вакцина на вторую прививку или же только первый "укол" есть?!
Ну и есть мнение, что вакцины передовых стран население не видать - а жуликам и ворам будут доступны...
22.12.2020 16:12
- гость -
Так они закупили 2млн доз пфайзеровской вакцины для избранных уже. А третий этап он на людях происходит.
22.12.2020 16:24
Гость
Ваш Зеленский вылечился российским лекарством. И приди уже в себя, осмотрись по сторонам ...
22.12.2020 16:12
- гость -
Вот хотелось бы узнать - Спутник прошел третий этап, и готова ли вакцина на вторую прививку или же только первый "укол" есть?!
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Оба компонента Спутника поставила в октябре-ноябре с интервалом в 21 день.
22.12.2020 16:24
Гость
22.12.2020 16:12
- гость -
Так они закупили 2млн доз пфайзеровской вакцины для избранных уже. А третий этап он на людях происходит.
Когда вы перестаните эти фейки множить?