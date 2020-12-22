700 тысяч жителей Алтайского края хотят вакцинировать от ковида за год

Власти Алтайского края планируют вакцинировать от коронавируса в 2021 году 700 тысяч жителей. Об этом губернатор Виктор Томенко доложил полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

"Вакцинация будет производиться более чем в 82 краевых медицинских организациях, они имеют соответствующую лицензию, – приводит выдержку из доклада Томенко пресс-служба краевого правительства. – Будет организован подвоз населения из отдаленных сел по графику с привлечением транспорта муниципальных образований".

По словам главы региона, к настоящему моменту система здравоохранения готова к одномоментному хранению 20 тысяч доз вакцины.

Как уже сообщал amic.ru, 15 декабря Минздрав РФ заявил, что вакцинация от COVID-19 началась во всех регионах России.

Напомним, тысяча доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Алтайский край. С 8 декабря врачам Барнаула и ближайших районов уже начали ставить прививки.