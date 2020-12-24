Еще один ковидный госпиталь закрывают в Барнауле

Городская больница № 12 в Барнауле прекратила оказывать медицинскую помощь пациентам, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщают "Вести Алтай".
620 коек, которые ранее предназначались для таких людей, теперь переведены в формат оказания плановой, экстренной и неотложной помощи по своему прежнему профилю.
В частности, возобновили прием пациентов гинекологическое, неврологическое и хирургическое отделения. Открыть терапевтическое отделение планируют до конца дня.
Перед этим помещения и хранящиеся в них предметы тщательно обрабатывали специальными растворами, чтобы ликвидировать риск распространения инфекции.
Количество коек для больных коронавирусом в алтайских медучреждениях на 24 декабря составляет 4523, из них 1205 свободны. В период пиковой нагрузки их число превышало 6 тысяч.
Как ранее писал amic.ru, 18 декабря 2020 года правительство Алтайского края сообщило, что не будет создавать ковидный госпиталь в торговом центре – ни в "Посуда Центре", ни в каком другом. Да и вообще не намерено организовывать больницу "вне медицинских учреждений".
С 1 декабря в Барнауле перестал работать ковидный госпиталь, размещенный на базе Алтайского центра охраны материнства и детства.
Комментарии
а как же 3-я волна? или уже планы поменялись?
«За весь период мы снизили количество коечного фонда на 1290, и на сегодня это 4623 койки», - рассказал 14 декабря Дмитрий Попов.
Минус 620 коек шинки.Количество коек для больных коронавирусом в алтайских медучреждениях на 24 декабря составляет 4523
для больных ковидом открыли новый околобольничный стационар - под забором
наконец то главного поставщика ритуальных услуг закрыли
Судя по официальной статистике, количество обнаруженных инфицированных от пика снизилось менее чем на 10%.
Как на этом фоне закрывать больницы?
Вы что творите?
наконец то главного поставщика ритуальных услуг закрыли
Только почему-то статистика по летальным исходам не меняется. Как было 12-15 в сутки - так и осталось. По всей видимости не главный это поставщик!
На что только местные власти не пойдут ЛИШЬ БЫ ДЕНЕГ МЕДИКАМ НЕ ПЛАТИТЬ .