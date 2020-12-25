В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Подписчики сообщества Barnaul22 рассказали о наезде на пешехода. Где и когда произошло ДТП, очевидцы не уточнили.

"Сегодня мужчина на автомобиле Volkswagen сбил пешехода и спокойно уехал как ни в чем не бывало. Также на пешеходном переходе были дети, которых вовремя оттянули назад, либо же данный водитель и детей задел бы. Также водитель был на летней резине, на улице гололед", – сказано в сообщении.

Автор поста попросил водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах.

Ранее amic.ru писал о том, что водитель иномарки на проспекте Ленина сбил женщину и подростка. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла 24 декабря около 8:40 неподалеку от здания № 120д.