Lexus и Toyota столкнулись на проспекте Ленина в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль Lexus столкнулся с Toyota Spacio неподалеку от ТЦ "Старый базар" на проспекте Ленина в Барнауле. ДТП произошло на перекрестке с улицей Мало-Тобольской.

По словам очевидца, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", премиальное авто въехало в борт иномарки, когда та совершала разворот. У Lexus сильно пострадала передняя часть, у Spacio оторвало задний бампер. Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, 29 декабря две иномарки столкнулись на трамвайных путях в Барнауле. Авария произошла на улице Советской Армии неподалеку от заправки "Роснефть". ДТП заблокировало движение автотранспорта.